Kroos pensa al futuro: "33 anni può essere una buona età per ritirarsi"

E’ considerato uno dei migliori centrocampisti del pianeta e non è un caso che nel corso della sua carriera abbia vinto praticamente tutto con le maglie del , del e della .

Toni Kroos è approdato a Madrid nel 2014 e la sua cessione è ancora oggi considerata una dei più grandi errori mai commessi dal Bayern. Il giocatore, parlando a Sport Bild, ha commentato la decisione del club bavarese di privarsi di lui.

“Per me è stato chiaro fin dal primo momento che il Bayern stava commettendo un errore con la mia cessione. Anche il presidente del club recentemente ha ammesso la cosa e questo per me testimonia ancora una volta la sua grandezza. Non so se questa operazione è stata uno dei motivi per i quali Guardiola ha poi lasciato , questo lo deve dire lui, ma non posso confermare il fatto che non fosse felice della mia partenza”.