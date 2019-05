Kroos ed il Real Madrid ancora insieme: ufficiale il prolungamento fino al 2023

Il Real Madrid ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Toni Kroos fino al giugno del 2023. Il precedente accordo aveva scadenza nel 2022.

Il , dopo la deludente stagione appena trascorsa (terzo posto in campionato ed eliminazione agli ottavi di finale di contro l'), secondo molti addetti ai lavori si sta preparando ad una vera e propria rivoluzione.

Il cambiamento non toccherà però il centrocampista tedesco Toni Kroos. Come riportato dal comunicato ufficiale emesso dal club iberico il giocatore ha trovato l'accordo per la sua permanenza in fino al giugno del 2023. Il suo attuale accordo ha scadenza nel giugno del 2022.

"Il Real Madrid e Toni Kroos hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto del giocatore fino al giugno del 2023. L'annuncio verrà dato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà lunedì alle ore 13 al Santiago Bernabeu".

Nella stagione appena conclusa Kroos ha collezionato un totale di 43 presenze ed 1 goal.