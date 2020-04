Kroos contro il taglio degli stipendi: "E' una donazione sprecata"

Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, spiega: “Meglio pagare per intero lo stipendio e poi farci cose sensate”.

L’emergenza Coronavirus si è abbattuta con tutta la sua devastante potenza anche sul calcio mondiale. I campionati più importanti sono stati stati sospesi e molti dei grandi eventi in programma sono stati rinviati e, in attesa di capire quando si potrà ripartire, è già possibile immaginare che le ripercussioni economiche saranno importantissime.

Per tale motivo, molte società stanno correndo ai ripari e se in top club come ed si sono già mossi prendendo delle misure, il ha deciso, almeno per il momento, di non proporre soluzioni come il taglio degli stipendi.

Il centrocampista del blancos, Toni Kroos, commentando la cosa sul podcast SWR Sports, si è detto contrario proprio ad un possibile taglio degli stipendi.

“Per me il taglio degli stipendi è come una donazione sprecata o una donazione al club. Io sono per il pagamento totale dello stipendio e al fatto che poi tutti con esso ci facciano cose sensate. A tutti viene chiesto di aiutare dove necessario e sono molti i posti nei quali un aiuto sarebbe necessario”.

Il campione tedesco non ha nascosto la sua preoccupazione per ciò che potrebbe accadere al sistema calcio.