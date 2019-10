Krejci su Mihajlovic: "Prima di Bologna-Lazio abbiamo parlato di vita"

Al di là del risultato. La battaglia che sta combattendo Sinisa Mihajlovic sta caratterizzando la stagione del ma anche dell'intero movimento calcistico: sul serbo, in panchina contro la , Ladislav Krejci svela un aneddoto legato al match di domenica.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'esterno ungherese, alla 'RAI', racconta quanto avvenuto negli spogliatoi a ridosso del fischio d'inizio del match tra felsinei a biancocelesti.

"Prima della partita con il mister abbiamo parlato non solo di calcio, ma anche di vita".

"Partita emozionante, volevamo vincere per lui ma sono contento per il goal e per aver aiutato la squadra. Dopo la gara ha detto che è orgoglioso per la gara giocata contro una squadra forte".