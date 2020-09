Krause nuovo proprietario del Parma: "Prima tifavo Juventus"

Simbolico gesto per Krause, che ha eliminato il logo della Juventus dal proprio pc per sostituirlo con quello del Parma.

Dopo , e , anche il ha una proprietà americana. Kyle Krause è infatti il nuovo patron gialloblù, pronto a riportare la squadra emiliana a qualcosa in più rispetto alla sola salvezza. Grande entusiasmo in città per il nuovo arrivato, desideroso di farsi spazio in .

Italoamericano in virtù della madre proveniente dal Bel paese, Krause ha comunque rivelato di aver tifato a lungo la prima di interessarsi all'acquisizione di una società di Serie A, in questo caso quel Parma che aveva già ammirato anni fa.

Ex centrocampista ed attaccante a livello amatoriale, Krause ha svelato il suo vecchio tifo alla Gazzetta dello Sport:

"Tifavo Juventus e, naturalmente, come seconda squadra per il . So che a Parma c’è una grande rivalità con la e allora ho già staccato l’adesivo bianconero che avevo sul computer portatile e ho messo quello gialloblù".

Prima dell'annuncio ufficiale da parte del Parma, Krause ha infatti mostrato sui propri social un video che ha fatto sorridere i suoi nuovi tifosi: nel suo pc era presente l'adesivo della Juventus, sostituito con quello della sua squadra. Un modo per eliminare il passato.

Nonostante, quel passato, non sia mai stato dimenticato:

"Il mio idolo? Del Piero".

Ora dovranno essere altri, da Kucka a Cornelius, passando per Sepe e Inglese.