Convocato dalla Polonia ad appena 17 anni, Kozlowski è il giocatore più giovane di Euro 2020. Dietro di lui Bellingham, maggiorenne a fine giugno.

In avanti c'è il cannoniere più prolifico del mondo nell'ultimo biennio, Robert Lewandowski. In mezzo al campo il duttile Zielinski, tra i pali diverse sicurezze. Il giocatore che più di tutti attrae l'interesse tra quelli convocati dalla Polonia per Euro2020 è però Kacper Kozłowski.

Ad appena 17 anni, Kozłowski, da molti visto come uno dei possibili nuovi Pogba, giocherà gli Europei con la maglia della Polonia, deciso a ritagliarsi il suo spazio senza dover guardare i compagni provare ad ottenere una posizione importante nell'imminente torneo.

Se dovesse scendere in campo contro la Slovacchia o nei match successivi degli Europei, Kozłowski straccerebbe il record di giocatore più giovane mai apparso nel torneo, appartenuto fin qui all'olandese Jetro Willems, in campo a 18 anni e 71 giorni nel 2012.

Kozłowski ha giocato due gare fin qui con la maglia della Polonia e non parte favorito nello schema di Paulo Sousa, che potrebbe però dargli più spazio di quanto ci si aspetti, vista la crescita costante e l'abilità nel creare gioco (distruggendo quello altrui) mostrata nell'ultimo anno.

Compirà 18 anni ad ottobre Kozłowski, ma non è l'unico 17enne convocato per Euro2020. Anche Jude Bellingham inizerà il torneo da minorenne, compiendo la maggiore età durante lo stesso. Di fatto il giocatore del Borussia Dortmund potrebbe giocare gli ottavi con l'Inghilterra nel giorno del suo compleanno (il 29 giugno).

Il record di giocatore più giovane di sempre agli Europei sembra avere le ore contate per Willems, vista la presenza di Kozłowski e Bellingham. Quest'ultimo è già sceso in campo con i Tre Leoni in tre occasioni e Southgate non ha avuto il minimo dubbio nel convocarlo ai danni di giocatori ben più esperti.

La curiosità? Sia Kozłowski che Bellingham durante le ultime gare delle rispettive Nazionali hanno indossato la casacca numero 8. Quello che tra poco, unito all'1, segnerà la loro età da maggiorenni: Euro 2020 per loro può essere sinonimo di record, ma anche di una prima, importante, esplosione.