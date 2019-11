Kovacic: "Gli anni al Real Madrid sono stati un problema"

Mateo Kovacic non rimpiange l'esperienza al Real Madrid: "Non giocavo con continuità, ho avuto molti problemi. Al Chelsea sono felice".

Il sembra averlo rivitalizzato con un minutaggio più elevato e la fiducia che il tecnico Frank Lampard gli ha accordato fin dal primo giorno: Mateo Kovacic è rinato dopo il triennio passato al , vincente ma deludente a livello personale.

Intervistato dal sito ufficiale dei 'Blues', il croato ha lanciato una frecciata al suo ex club esaltando invece quello attuale, in cui le cose stanno decisamente andando per il verso giusto.

"L'esperienza in ha provocato qualche problema nella mia carriera. E' vero, sono stati anni importanti, ma allo stesso tempo anche difficili: a volte giocavo, altre no. Non ho mai avuto la continuità di rendimento che invece ho attualmente a Londra. Anche se a Madrid ho vinto tre Champions, credo che il Chelsea sia arrivato proprio nel momento migliore. Sono felice".

Lampard è l'allenatore ideale per la valorizzazione di Kovacic ad altissimi livelli.