Kovacic al Chelsea, il Real Madrid annuncia la cessione del croato

Mateo Kovacic, come era già nell'aria, viene riscattato dal Chelsea dopo il prestito dello scorso anno. Lascia il Real Madrid in modo ufficiale.

Ve lo abbiamo raccontato in questi giorni, adesso arriva pure l'ufficialità: Mateo Kovacic diventa al 100% un nuovo giocatore del , dopo il prestito dello scorso anno. Il annuncia ufficialmente la sua cessione.

Mateo Kovacic, anche se non è stato dichiarato in modo ufficiale dai due club, è stato pagato dal Chelsea qualcosa come 45 milioni di euro.

.@Mateo_Kova23 is here to stay! 🙌 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 luglio 2019

Una grossa somma che però, oltre dal valore del giocatore, è giustificata in parte anche dal fatto che il Chelsea lo ha potuto acquistare senza problemi, pur avendo il mercato bloccato.

Il motivo sta nel fatto che, visto che l'anno scorso ha giocato in prestito tra i Blues, il suo tesseramento è stato 'consentito' dalla UEFA. Mentre era impossibile acquistare altri tipi di calciatori.

Kovacic lascia il Real Madrid dopo aver vinto tre consecutive, seppur non da protagonista. Mentre la scorsa stagione, al Chelsea, è stato capace di vincere l' . Torna a Londra per continuare questa serie di successi.