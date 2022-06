Koulibaly via da Napoli? "Non so nulla sul futuro, vorrei si risolvesse rapidamente"

Il difensore del Napoli a riposo per qualche giorno prima di tornare in città e provare a chiudere la questione: addio immediato o rinnovo azzurro.

Partito Insigne, prossimo protagonista della MLS statunitense, il Napoli i suoi tifosi si interrogano su altri due simboli della maglia azzurra. Dries Mertens, tra rinnovo e addio, e Kalidou Koulibaly, continuamente in mezzo alle voci di calciomercato in questo inizio giugno.

Campione della Coppa d'Africa a gennaio come capitano, Koulibaly ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori centrali al mondo, portando diverse squadre ad interessarsi alla sua situazione. Ancora nebulosa, in attesa del rientro dalle vacanze.

Dopo le ultime gare con il Senegal, Koulibaly inizia ora un breve periodo di riposo, prima di fare luce sul proprio futuro. La squadra maggiormente collegata all'ex Genk è il Barcellona, deciso a rinnovare la difesa in vista dell'annata 2022/2023.

L'articolo prosegue qui sotto

Sia Kessiè che Koulibaly dalla Serie A? Il classe 1991, intercettato dopo la sfida contro il Rwanda, rimanda la questione ai prossimi giorni:

"Sono in Senegal, poi vedremo. Barcellona? Non voglio mentire a nessuno, sul futuro non so nulla al momento, sono stato concentrato sulla nazionale e non ho parlato con nessuno. Ora rimarrò qui in vacanza 2-3 giorni, voglio trascorrere del tempo a casa, poi quando rientrerò in Europa vedremo. Ma vorrei che si risolvesse tutto molto rapidamente".

Insomma, difficilmente si parlerà anche a luglio del tormentone Koulibaly, da risolversi in breve tempo. Da canto suo De Laurentiis tiene la porta aperta per il rinnovo, con le condizioni azzurre. Il procuratore del giocatore senegalese, invece, evidenzia come servirà uno sforzo del numero uno napoletano per far proseguire l'avventura del suo assistito in città.

Koulibaly è in scadenza con il Napoli nel 2023.