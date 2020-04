Koulibaly ricorda il goal alla Juventus: "Ho rivissuto tutta la mia vita"

Due anni fa Koulibaly faceva sognare i tifosi del Napoli nella sfida Scudetto contro la Juventus: "Ricordo ancora l'impatto del pallone sulla fronte".

Tra i più emozionanti finali di stagione degli ultimi anni in c'è sicuramente quello dell'annata 2017/18, quando il di Sarri spaventò la proprio a poche giornate dal termine del campionato in uno scontro diretto che fece la storia per la rete decisiva di Kalidou Koulibaly proprio all'ultimo respiro.

Era proprio il 22 aprile di due anni fa e lo stesso difensore azzurro ha voluto ricordare la ricorrenza raccontando le sensazioni di quegli attimi tramite un post sul proprio profilo 'Twitter':

"Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. E poi l’abbraccio di José e di tutti gli altri. Intanto, nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo".

Con quella rete allo scadere il Napoli si portò a un solo punto dalla capolista bianconera scatenando l'entusiasmo di migliaia di tifosi partenopei, che accolsero la squadra al ritorno in aeroporto.

La festa fu però gelata una settimana più tardi, quando la Vecchia Signora vinse in rimonta a San Siro nel complicatissimo match contro l' , proprio negli ultimi minuti. Un risultato che spezzò le gambe e il morale allo stesso Napoli, travolto poi con un netto 3-0 a Firenze contro la .

Un dramma sportivo per un popolo che sognava il tricolore dopo troppo tempo, ma Koulibaly ha voluto ricordare un momento che ha comunque segnato la storia recente del club e del nostro campionato.