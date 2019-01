Koulibaly, respinto il ricorso per accorciare la squalifica: salterà Napoli-Lazio

Respinto il ricorso del Napoli per accorciare la squalifica di Kalidiou Koulibaly: salterà la sfida tra Napoli e Lazio.

Kalidou Koulibaly non sarà in campo nella partita Napoli-Lazio: il ricorso del Napoli per accorciare la squalifica del difensore senegalese, stabilita in due giornate, è stato respinto. Lo riporta 'SportMediaset'.

La Corte Federale d'Appello della FIGC ha deciso di confermare le due giornate di squalifica decise dopo l'espulsione in Inter-Napoli del 26 dicembre, gara contestata per gli episodi di razzismo all'interno dello stadio.

Il Napoli avrebbe chiesto lo sconto di una giornata, poiché per somma di cartellini gialli, anche prima dell'espulsione, Koulibaly avrebbe dovuto saltare la scorsa partita con il Bologna.

L'obiettivo del Napoli era ottenere uno sconto puntando sull'attenuante dei cori razzisti piovuti sul giocatore dagli spalti di San Siro.

Il giocatore era presente insieme al presidente Aurelio de Laurentiis e all'avvocato del club Mattia Grassani, il quale si era detto fiducioso dopo l'udienza che si è tenuta all'ora di pranzo.