Koulibaly-razzismo, Sarri: "In Italia problemi soprattutto contro Napoli"

Quanto accaduto prima, durante e dopo Inter-Napoli, ha costretto il calcio italiano a tornare a fare i conti con due problemi estremamente gravi: la violenza negli stadi ed il razzismo.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le immagini degli scontri avvenuti all’esterno di San Siro ed i ‘buu’ di stampo razzista all’indirizzo di Kalidou Koulibaly, hanno fatto il giro del mondo ed hanno portato in molti a chiedersi se sia giusto continuare a far svolgere una partita a fronte di simili eventi.

Tra coloro che hanno voluto manifestare la loro vicinanza al difensore del Napoli, anche chi come Maurizio Sarri, conosce bene non solo il giocatore franco-senegalese, ma anche la realtà di Napoli e quei cori con i quali spesso la compagine partenopea è chiamata a fare i conti nel corso delle partite.

L'articolo prosegue qui sotto

Il tecnico del Chelsea, parlando nella conferenza stampa di presentazione del match che vedrà opposti i Blues al Crystal Palace, ha stigmatizzato certi atteggiamenti purtroppo per molti ricorrenti negli stadi italiani.

“Sappiamo che a livello calcistico ci sono alcuni problemi in Italia. Penso che questo valga soprattutto per Napoli. Noi ci siamo fermati in occasione di due partite, una volta contro la Lazio a Roma ed un’altra contro la Sampdoria a Genova. Io sono davvero molto dispiaciuto per Kalidou perché è un uomo meraviglioso. Mi spiace tanto per quello che gli è successo e penso che in Italia si possa fare di più per questo tipo di problema”.