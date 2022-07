La proposta del Napoli: "Irrinunciabile, per Koulibaly 60 milioni lordi"

Giuntoli in conferenza fa il punto sulle voci più insistenti del calciomercato: "Mertens sta gestendo la questione con De Laurentiis".

Dopo gli arrivi di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olveira, il Napoli prova a tenere i propri big. Su tutti Kalidou Koulibaly, nel mirino della Juventus e non solo. Il giocatore senegalese, in scadenza nel 2023, difficilmente inizierà con la stessa la nuova stagione: addio o prolungamento.

Un prolungamento che il Napoli sta provando ad ottenere, in mezzo a nessuna offerta ufficiale. Questa la confessione di Giuntoli, direttore sportivo azzurro, in conferenza stampa. Il dirigente azzurro è intervenuto sul calciomercato, soprattutto relativamente alle eventuali conferme per il 2022/2023.

"Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Koulibaly da altri club, ma lui va in scadenza e per noi rappresenta tanto, parliamo tutti i giorni con lui" ha confessato Giuntoli a proposito del capitano del Senegal, Campione d'Africa lo scorso inverno.

La proposta per Koulibaly? Giuntoli svela:

"De Laurentiis gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, 6 milioni netti per i prossimi cinque anni che significano 60 milioni lordi, con anche un futuro da dirigente nel club perché si è dimostrato una grande persone dentro e fuori dal campo. Ci ha risposto che ci deve pensare, che deve guardarsi intorno, ha preso un po' di tempo. Veto sulla Juventus? Non c'è bisogno, per noi è incedibile".

Insomma, non solo una conferma per le prossime stagioni, ma anche un futuro eventuale come dirigente del Napoli. E' già arrivato a scadenza e risulta essere svincolato, invece, Dries Mertens:

"E' una questione che Dries sta gestendo con De Laurentiis. Il presidente gli ha fatto un’offerta importante di circa 2,5 milioni annui che però non è stata accettata".

In conclusione il capitolo Dybala, spazzato via: