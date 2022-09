Koulibaly è a centrocampo: contropiede della Dinamo Zagabria e rete

Vantaggio della Dinamo Zagabria contro il Chelesa dopo un errore di posizionamento di Koulibaly: nessuno in difesa a coprire.

Nè Chelsea, nè Borussia Dortmund. Il primo goal nella fase a gironi della Champions League 2022/2023 è ad opera della Dinamo Zagabria, in terra croata. Nei due match delle 18:30, che hanno visto scendere in campo anche il Copenaghen (sul campo dei tedeschi), ci ha pensato Orsic a far esplodere il pubblico di casa.

Un vantaggio inaspettato, in un match in cui il Chelsea aveva tutti i favori del pronostico. Anche per come è arrivato, visto un contropiede in cui gli ospiti si sono fatti trovare clamorosamente impreparati già al minuto 13, quando Orsic ha battuto Kepa per l'1-0.

Il sinistro dall'area croata a rilanciare l'azione ha trovato Petkovic a centrocampo, che ha innescato la volata di Orsic, che il nuovo arrivato Fofana non è riuscito a fermare: accelerata a mille all'ora, classe 2000 ex Leicester a distanza e tocco a superare Kepa in uscita.

Un contropiede che ha lasciato Fofana a rincorrere Orsic inutilmente verso la porta di Mendy, senza nessuno davanti: Koulibaly, infatti, si trovava a centrocampo, nel tentativo di marcare proprio quel Petkovic riuscito a lanciare il compagno in profondità.

Nessuno ha così potuto opporsi in difesa, se non Fofana, che ha provato a recuperare Orsic in tutti i modi, senza però riuscirci. Corsa disperata anche da parte di capitan Azpilicueta, fermatosi però davanti alla consapevolezza di non poter più raggiungere l'avversario.

Continua così il deludente avvio della difesa del Chelsea in queste prime settimane di stagione 2022/2023: in Premier sono già 9 le reti subite, con una sola manciata di squadre, tra cui il Leeds, ad averne incassato di più tra il primo e il sesto turno.