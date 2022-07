Koulibaly al Chelsea, è ufficiale: addio al Napoli e alla Serie A

Il centrale difensivo senegalese è ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea: al Napoli vanno 38 milioni più 2 di bonus.

L'epilogo che i tifosi del Napoli temevano si è verificato con tutta la sua 'crudeltà': Kalidou Koulibaly non è più un giocatore azzurro, la sua nuova squadra è il Chelsea del magnate Todd Boehly, che nelle scorse settimane ha acquisito la proprietà dei londinesi dopo la lunga era targata Roman Abramovich.

Operazione da 40 milioni di euro complessivi (38 di parte fissa e 2 di bonus) per le casse del Napoli, mentre il difensore senegalese ha firmato un contratto quinquennale da 10 milioni (più eventuali premi) a stagione. Visite mediche svolte nella giornata di giovedì a Londra.

Un vero e proprio colpo al cuore per il popolo partenopeo, legato a Koulibaly da un rapporto che va al di là del puro contesto calcistico: le qualità fisiche e tecniche dell'ex Genk le conosciamo tutte, unite a quelle umane che lo hanno fin da subito portato ad identificarsi con una tifoseria troppo spesso presa di mira con cori beceri in giro per l'Italia nei vari stadi.

Il club ha voluto salutarlo con un ringraziamento speciale sul proprio sito ufficiale.

"Ciao Kalidou,

abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni vivendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria.

Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo, con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con la maglia azzurra… E' STORIA.

Il tuo valore lo hai mostrato non solo in campo, ma anche nelle battaglie sociali, per le quali ci siamo impegnati insieme. In particolare contro la piaga del razzismo, per una società più giusta e solidale.

Per la società, i tifosi e la città sei e sarai sempre un esempio da seguire perchè Kalidou Koulibaly resterà uno di noi. Un uomo che vive la propria vita con impegno e serietà professionale.

Le nostre strade si dividono. Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua".

Koulibaly è stato a lungo il simbolo della voglia di riscatto dei napoletani, non solo nell'ambito calcistico ma anche in quello sociale, fino ad ergersi a baluardo della difesa dopo la magica intuizione di Rafa Benitez, che nel 2014 lo volle con sé nella sua seconda e ultima stagione all'ombra del Vesuvio.

La stessa scelta di volare in Inghilterra, eludendo le sirene nostrane della Juventus, la dice lunga sulla simbiosi tra Koulibaly e l'ambiente del Napoli: firmare con gli storici rivali, peraltro beffati da un goal che nel 2018 si sarebbe potuto rivelare decisivo ai fini dell'assegnazione dello Scudetto, sarebbe stato un boccone troppo amaro da ingerire per quei tifosi che lo hanno sempre trattato alla pari di un re.

Un rapporto che nulla, nemmeno l'approdo in Premier League, potrà mai intaccare.