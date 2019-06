Koulibaly e l'aneddoto su Sarri: "E' un pazzo... in senso positivo, ma pazzo"

Il difensore del Napoli ricorda quando nacque il figlio: "Sarri mi disse che aveva bisogno di me. Peccato che rimasi in panchina".

Ora è uno dei dieci centrali più importanti al mondo, ma nell'estate del 2014, una volta arrivato a , nessuno avrebbe mai pensato che Kalidou Koulibaly potesse arrivare così in alto. Sotto Sarri il difensore senegalese è cresciuto a livello esponenziale e gli deve molto, anche se guardando indietro il rapporto tra i due non è sempre stato perfetto.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nel suo contributo su 'theplayerstribune', Koulibaly ha raccontato un aneddoto risalente al 2016, ovvero quando a Napoli venne alla luce suo figlio. La moglie del giocatore azzurro era andata in ospedale la mattina e la squadra partenopea avrebbe affrontato il in serata.

Dopo aver ricevuto diverse chiamate dalla clinica, alla fine Koulibaly riuscì a rispondere e venne avvisato dalla moglie di correre subito da lei visto l'imminente arrivo del figlio. Così il difensore andò a chiedere il permesso di saltare la gara contro il Sassuolo.

Sarri aveva però idee diverse per Koulibaly:

"Mi rispose no, no, no. Ho bisogno di te stasera, Kouli. Mi servi davvero. Non puoi andare".

Koulibaly però non aveva nessuna intenzione di perdersi la nascita del figlio:

"Faccia quello che vuole. Mi dia una multa, una squalifica, non mi importa. Io vado".

Alla fine Sarri e Koulibaly si incontrarono a metà strada:

"Va bene puoi andare in ospedale ma poi devi tornare per la partita stasera. Ho bisogno di te, Kouli!".

Alle 13:30 viene al mondo Seni e per Koulibaly è il giorno più bello della sua vita. Alle 16 però arriva la chiamata di Sarri:

"Questo tipo, devi capire… è pazzo. Lo dico nel senso positivo ma è pazzo! Mi disse: “Kouli? Ma torni? Ho bisogno di te. Ho veramente bisogno di te. Ti prego!” Mia moglie stava ancora recuperando le forze e probabilmente anche lei aveva bisogno di me".

Diviso tra la famiglia e il lavoro, Koulibaly scelse il secondo:

"Non volevo deludere i miei compagni di squadra perché gli voglio davvero bene. E amo la città di Napoli. Mia moglie mi disse di andarci e io andai allo stadio. Stavo iniziando a prepararmi per giocare e Sarri entrò negli spogliatoi e attaccò l’undici di partenza al muro. Io cercavo, cercavo… Non c’era il mio numero".

A sorpresa Koulibaly rimarrà seduto in panchina per la gara contro il SAssuolo:

"Gli chiesi: “Mister, ma sta scherzando?” “Cosa? È una mia scelta.” Mi aveva messo in panchina! Non mi aveva messo neanche titolare! Gli dissi: “Mister, mio figlio, mia moglie. Li ho lasciati lì. Mi ha detto che aveva bisogno di me.” “Sì, abbiamo bisogno di te in panchina".

Per Koulibaly, Sarri e la città in cui vive sono probabilmente molto simili. Come quell'occasione dimostra: