Koulibaly a GOAL: “A Ibrahimovic piace farti innervosire, mi ha anche dato una gomitata”

Koulibaly svela a GOAL com'è marcare Ibrahimovic: “E’ realmente aggressivo, devi provare a pensare solo al calcio contro di lui”.

Considerato da anni uno dei più forti difensori centrali al mondo, Kalidou Koulibaly nel corso della sua lunga carriera ha marcato alcuni degli attaccanti più letali in assoluto.

Attuale perno difensivo del Chelsea, soprattutto durante la sua esperienza al Napoli, ha avuto modo di sfidare sul campo un centravanti che, per struttura fisica e qualità tecniche, è tra i più completi che si siano mai visti: Zlatan Ibrahimovic.

Koulibaly, parlando in esclusiva a GOAL per 'Simply The Best’, dopo aver svelato quanto loquace sia il fuoriclasse svedese sia con gli avversari che con il direttore di gara, ha spiegato qual è uno degli aspetti che lo rende uno dei giocatori più difficili da marcare.

“La cosa più dura del giocare contro Zlatan è che è realmente aggressivo. Gli piace giocare con te, giocare con i tuoi nervi e innervosirti”.

Uno dei ‘segreti’ per provare a non soffrire Ibra è dunque concentrarsi su altro mentre si è in campo, ma a volte bisogna anche fare i conti con il fatto che non si tira indietro se c’è da usare le maniere dure.

“Bisogna prendere tutto alla leggere, quando si gioca contro di lui bisogna solo pensare al calcio. Ricordo che una volta mi ha dato anche una gomitata”.

Questo dunque vuol dire giocare contro Zlatan Ibrahimovic. Come spiegato da Koulibaly si deve non solo prestare attenzione a quelle che sono le sue straordinarie qualità fisiche e tecniche, ma anche al fatto che, nel corso di una partita, può portare il suo diretto marcatore ad innervosirsi.