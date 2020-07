Kouame debutta con la Fiorentina: in campo dopo 8 mesi

La non è andata oltre il pareggio casalingo contro il ma la notizia più importante in casa viola è il debutto di Christian Kouame.

L'attaccante, acquistato dal nello scorso mercato di gennaio, ha infatti debuttato con la maglia della Fiorentina subentrando nel finale al posto di Ribery e sfiorando subito il goal.

Kouame non giocava una partita ufficiale dal 3 novembre 2019 quando, durante Genoa-, riportò la rottura del legamento crociato.

La pausa del campionato causa emergenza sanitaria però gli ha permesso di recuperare con calma e tornare in campo prima del termine di questa stagione.

Adesso insomma Kouame, intervistato da 'Sky Sport, è completamente a disposizione di Iachini per le ultime partite di campionato.

"Non è mai stato un incubo per me l'infortunio. Mai. Se fossi riuscito a segnare sarebbe stato il top: avevo sognato di farlo, ma l'appuntamento è solo rimandato alla prossima. Le scelte poi le farà il mister, io mi limito a dare il 100% in allenamento. Non pensavo neanche di esordire oggi, credevo più col . Giocherà chi merita, io sono contento lo stesso. Ma quando scendo in campo devo dare il massimo".