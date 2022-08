Filip Kostic, ruolo e quotazione al Fantacalcio nelle liste di Gazzetta e Fantacalcio.it

In che ruolo è listato Kostic al Fantacalcio e quanto costa acquistarlo: tutto quello che c'è da sapere per l'asta di inizio stagione.

Dopo Bremer, Di Maria e Pogba, la Juventus si è assicurata anche le prestazioni di Filip Kostic, giocatore serbo acquistato ufficialmente dall'Eintracht Francoforte l'11 agosto. Importante innesto per Allegri e per i fantallenatori in sede di asta per la nuova annata 2022/2023.

Kostic è un giocatore duttile che può giocare sia come centrocampista esterno sia come ala. Non è da escludere però anche l'eventuale utilizzo come terzino da parte di Allegri, soprattutto sulla fascia mancina della Juventus.

CENTROCAMPISTA O ATTACCANTE? RUOLO DI KOSTIC SU FANTACALCIO.IT

Kostic è un centrocampista nelle liste di Fantacalcio.It, nel gioco classico.Per quanto riguarda il Mantra, invece, il nuovo esterno della Juventus sarà acquistabile come E; W. Si tratta di un'ottimo innesto per la propria squadra, soprattutto considerando che verrà utilizzato da Allegri soprattutto nel tridente.

CENTROCAMPISTA O ATTACCANTE? RUOLO DI KOSTIC SU GAZZETTA

La Gazzetta dello Sport deve ancora inserire Kostic nel listone 2022/2023, ma anche in questo caso dovrebbe essere listato come centrocampista.