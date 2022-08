Kostic presentato dalla Juventus: "Ho fatto di tutto per venire qui"

Le dichiarazioni dell'esterno mancino serbo, arrivato dall'Eintracht Francoforte: "Vlahovic mi ha parlato bene della Juventus: era tutto vero".

Dopo l'esordio contro il Sassuolo, è tempo di presentazioni per Filip Kostic. L'esterno serbo, arrivato dall'Eintracht Francoforte e sceso in campo nella sfida vinta per 3-0 dalla Juventus contro i neroverdi, è stato presentato in conferenza stampa.

"Sono molto felice di essere qui - le sue parole - Se la presenza di altri giocatori serbi ha inciso sulla mia scelta? No, ma mi ha dato qualcosa in più. Per me è fantastico in generale essere qui. Dove preferisco giocare? Non decido io, gioco dove vuole l'allenatore. In Nazionale Vlahovic mi ha raccontato tante belle cose della Juve: quando sono arrivato ho visto che era tutto vero".

Com'è stata la trattativa tra la Juventus e l'Eintracht Francoforte?

"Non l'ho seguita moltissimo, io sapevo soltanto che volevo venire qui. Ho fatto di tutto per venire alla Juventus. Seguo la Juve fin da piccolo, sono arrivato qui per fornire il mio aiuto agli attaccanti e alla squadra".

Kostic ha già parlato con Allegri in questi suoi primi giorni torinesi.

"Sì, cose normali, schemi, aspetti tecnici. Sto facendo di tutto per inserirmi il prima possibile. Non ho nemmeno spacchettato i bagagli...".

Differenze tra la Germania e l'Italia calcistica?

"Probabilmente il calcio italiano è più tecnico. Spero di adattarmi il più presto possibile a un sistema per me nuovo".

Perché il numero 17, peraltro già usato nella Nazionale serba?

"Non c'è una ragione specifica. Era libero, così ho pensato di tenerlo anche alla Juventus".