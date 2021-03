Kosovo, Rrahmani lascia il ritiro e torna a Napoli: non ha recuperato dall'infortunio

Amir Rrahmani non ha recuperato dall'infortunio al bicipite femorale ed ha quindi abbandonato il ritiro del Kosovo, di cui è Capitano.

Amir Rrahmani non ha recuperato dall'elongazione al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori causa anche nell'ultima giornata di Serie A, tornerà dal ritiro del Kosovo e recupererà con calma a Napoli.

"Il difensore della Nazionale del Kosovo, Amir Rrahmani, ha lasciato il ritiro della Nazionale, impossibilitato a contribuire alle tre partite di questo mese a causa di un infortunio. Nonostante la volontà e la sua grande voglia di provare a giocare, Rrahmani tornerà nel suo club, il Napoli, per proseguire con la guarigione dell'infortunio".

Questo il comunicato della nazionale del Kosovo, che annuncia l'abbandono di Amir Rrahmani. Il difensore adesso avrà quasi due settimane intere per recuperare, per provare ad essere a disposizione per la sfida contro il Crotone, di sabato 3 aprile.

In questa Serie A, Amir Rrahmani ha disputato nove presenze con la squadra di Gattuso, per lo più per sopperire alle assenze dei vari Koulibaly e Manolas, spesso fuori per infortunio.