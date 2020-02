Kondogbia e l'addio all'Inter: "Spalletti disse che me ne sarei pentito"

Alla 'Gazzetta dello Sport' Kondogbia svela: "Spalletti mi mandò un messaggio: 'In bocca al lupo, ma te ne pentirai'. Il suo era affetto".

Mercoledì sera e si ritroveranno faccia a faccia, per uno degli ottavi di più sorprendenti e aperti degli ultimi anni. Geoffrey Kondogbia, che ha giocato due anni in e adesso è un punto cardine del Valencia, si è raccontato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'Intervista parte però dai suoi trascorsi all' .

"All’Inter sono cresciuto come calciatore e come uomo. Il secondo è stato difficile, tanti cambi in panchina con De Boer, Vecchi e Pioli, un ambiente complicato, ma l’esperienza mi è servita. Mi rimane qualche amico come Brozovic, Handanovic o Ranocchia. Spalletti mi mandò un messaggio dopo la mia partenza. Una foto con dedica. Diceva più o meno ‘In bocca al lupo, ma te ne pentirai’. Ma il suo era un gesto di affetto fatto in modo scherzoso. Io mi trovavo benissimo con Spalletti e l’allenatore voleva che restassi, però io avevo già preso la mia decisione".

Poi il francese passa ad analizzare la sfida di mercoledì sera contro l'Atalanta, grande appuntamento di Champions League.

"È vero che magari noi abbiamo più esperienza in Champions League, però loro hanno la libertà offerta dal non avervi mai partecipato e di voler arrivare lontano. L’ho vissuto col : eravamo giovani, inesperti e senza nulla da perdere. Sarà molto difficile per entrambi, e molto interessante. Chi passa può essere la sorpresa. Ultimamente c’è sempre una sorpresa: l’ , il Monaco, il . Bisogna crederci, perché questa sfida è aperta".

Infine Kondogbia, che ha giocato in Italia e adesso gioca in , spiega la differenza di calcio tra i due campionati.