Kompany salta il Testimonial Game col Manchester City: "Ho un leggero infortunio"

Ritorno a Manchester sfortunatissimo per Vincent Kompany che non potrà scendere in campo nel suo Testimonial Game tra le Legends del City e una selezione della Premier League a causa di un infortunio.

Ad annunciarlo, visibilmente dispiaciuto, è stato lo stesso Kompany che sperava di salutare sul campo quello che è stato il suo pubblico per molti anni.

"Purtroppo stasera non sarò in campo dall'inizio e non giocherò. E' tipico per me, ho avuto un leggero infortunio quindi non potevo rischiare. E' una festa per dire e addio e non posso essere in campo. E' incredibile".