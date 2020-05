Kompany non ha dubbi: "Van Dijk il miglior difensore nella storia della Premier"

Terry, Vidic, Rio Ferdinand, Stam e lo stesso Kompany come difensori top? Secondo il belga il numero uno della storia è l'olandese.

Il suo impatto sulla Premier League è stato devastante. In Champions è diventato il miglior centrale sulla piazza. Virgil Van Dijk ha anche sfiorato il Pallone d'Oro per le ultime esaltanti stagioni con il . Abbastanza, secondo il collega Vincent Kompany, per renderlo il numero uno nella storia.

A Kompany, ex capitano del , è stato infatti chiesto di eleggere il miglior centrale da quando esiste la Premier League, ovvero da inizio anni '90. Trent'anni in cui sono venuti alla ribalta grandissimi campioni della difesa, secondo il belga tutti soppiantati da Van Dijk.

'Sporf' ha chiesto a Kompany di eleggere il miglior difensore tra i più quotati della Premier, ovvero sè stesso, oltre a Terry, Vidic, Rio Ferdinand e Stam:

Altre squadre

"Dico Van Dijk. Può essere una scelta strana anche perché non è sulle scene da tempo. Quello che ha fatto in campo finora però ha dimostrato che è al top e può fare ancora meglio".

Kompany ha cercato di spiegare la sua scelta più nel dettaglio:

"Da quello che ho vissuto in campo, il difensore non è mai da solo. La comunicazione con i compagni rende la squadra più solida e per questo ho scelto lui".

Van Dijk è in Premier solamente dal 2015 e al Liverpool da gennaio 2018, ma per Kompany è abbastanza per stracciare gli avversari che hanno segnato la storia del campionato inglese nell'ultimo trentennio. Un grande riconoscimento che arriva da un collega ed ex avversario, di fatto tra i più discussi del weekend nel Regno Unito.