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Spalletti ha schierato di nuovo Randal Kolo Muani come attaccante centrale nel primo tempo di Juventus-Venezia, ma il francese ha fatto decisamente meglio quando è entrato Woltemade spostandosi sulla fascia.

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Nonostante al momento del suo ritorno a Torino abbia scelto la maglia numero 9, che oggi porta sulle spalle, Randal Kolo Muani in questo inizio di stagione ha confermato ciò che in realtà è noto da sempre: il francese non è un attaccante d'area di rigore per caratteristiche fisiche e tecniche.

L'ex PSG, insomma, non è quel tipo di giocatore che Spalletti chiede di fatto da quando è arrivato sulla panchina della Juventus ormai più di un anno fa. E difficilmente lo diventerà. Ma nonostante questo il tecnico continua a insistere nello schierarlo come punta centrale. E dopo la gara contro il Venezia ne ha spiegato chiaramente il motivo.

KOLO MUANI NUMERO 9: LA SPIEGAZIONE DI SPALLETTI

Dopo alcune gare giocate in appoggio a Woltemade o comunque più defilato sull'esterno in cui aveva dato netti segnali di ripresa, Spalletti ha riportato Kolo Muani nel ruolo di punta centrale per Juventus-Venezia con risultati a dir poco deludenti.

Il francese nel primo tempo è stato di fatto un corpo estraneo, toccando pochissimi palloni e faticando sia a rendersi pericoloso che ad aiutare la squadra a salire. Ovvero esattamente quello che ci si aspetterebbe da un vero numero 9. Cosa che Kolo Muani evidentemente non è ma di cui ha un disperato bisogno Spalletti.

Così, quando gli è stato chiesto se l'ex PSG non si trovi meglio sulla fascia, il tecnico ha risposto chiaramente: "Sono d’accordo con quest’analisi, ma io ho bisogno di un altro dentro. Oggi lo faccio giocar dentro perché ho bisogno di un altro che faccia l’attaccante con tutte queste partite.

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A destra ho tre esterni appena rientra Nico Gonzalez con Conceicao e Zhegrova, a sinistra ho Alajbegovic, Yildiz e Boga: per cui devo riuscire a stimolarlo che può fare quello lì, deve essere bravo a ritagliarsi lo spazio che vuole attaccare al momento giusto".

Spalletti poi ha continuato: "Lo spazio se lo deve creare da solo, col suo comportamento, per arrivarci in movimento e non partire da fermo: quando riceve palla stando in una posizione centrale con l’uomo alle spalle non è proprio quello che gli fa piacere fare, ma ci può arrivare senza farcisi trovare da fermo. Se ne deve riparlare, ho bisogno di lui anche in questa posizione anche se ha recuperato Ekhator in quella posizione".

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COSA SUCCEDE A GENNAIO

Quello che ci troviamo di fronte con Kolo Muani alla Juventus, insomma, è il più classico degli equivoci tattici. Un giocatore comprato per occupare un ruolo in cui non si trova a suo agio e non riesce ad esprimere le sue qualità migliori.

Ecco perché, già durante il mercato di gennaio, Carnevali e Massara dovranno trovare una soluzione magari cedendo uno dei tanti esterni presenti nella rosa per regalare finalmente a Spalletti l'attaccante pesante che chiede da tempo. Le caratteristiche? Sempre le stesse:

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"Noi ci vuole una punta che giochi da punta, ora non ce l’abbiamo. O meglio ce l’abbiamo, Kolo Muani, e non sta facendo bene in quella posizione lì. Ci vuole qualcuno che giochi in quella posizione lì.

La punta ci vuole fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo". A gennaio sarà la volta buona?