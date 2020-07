Kolasinac regala un kit dell'Arsenal a Torreira: ma è da bambino

Kolasinac ironizza sulle piccole dimensioni di Torreira: un kit dell'Arsenal in regalo per l'uruguaiano, peccato che sia da bambino.

Sabato alle 18:30 italiane l' avrà l'opportunità di riscattare una stagione deludente con la finale di in cui sfiderà il , dopo aver avuto la meglio sul in semifinale.

Nello spogliatoio dei 'Gunners' si prova a stemperare la tensione per una partita che potrebbe regalare un importante trofeo, almeno a giudicare da queste immagini con protagonisti Sead Kolasinac e Lucas Torreira.

Il bosniaco ex 04 ha voluto scherzare sulle dimensioni non proprio riconducibili ad un 'marcantonio' del piccolo centrocampista uruguaiano, alto appena 168 centimetri.

Torreira ha ricevuto in regalo un completino dell'Arsenal, adatto però soltanto ad un bambino di pochi mesi. Un modo simpatico per rilassare gli animi prima del derby londinese che andrà in scena nel tempio di 'Wembley'.