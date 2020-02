Kolarov il difensore-goleador: più di 5 goal in entrambe le ultime due stagioni

Aleksandar Kolarov è l'unico difensore dei cinque maggiori campionati europei ad aver segnato più di cinque reti in ciascuna della ultime due stagioni

Sei goal in campionato per Aleksander Kolarov, una media che potrebbe benissimo appartenere ad un centrocampista prolifico, ed invece è di un terzino sinistro, che tra l'altro ha 35 anni.

Ma il serbo non è la regola, bensì l'eccezione alla regola: Aleksandar Kolarov è l'unico difensore dei cinque maggiori campionati europei ad aver segnato più di cinque reti in ciascuna della ultime due stagioni.

Un primato che Kolarov tiene vivo soprattutto grazie ai calci piazzati. Ma oggi contro il il difensore della Roma ha segnato su azione, con una sovrapposizione delle sue ed un mancino piazzato e potente.

Il serbo, ancora una volta, si è dimostrato fondamentale per la Roma e per lo scacchiere tattico di Fonseca, che su di lui conta soprattutto per la fase offensiva.