Kolarov e il fantacalcio: "Mi viene l'allergia quando mi dicono 'Mi raccomando'"

Il difensore della Roma, Aleksandar Kolarov, parla del suo rapporto con il fantacalcio: “Non ci gioco, mi dicono sempre ‘Mi raccomando… “.

Il fantacalcio è certamente uno dei giochi più amati in assoluto dagli appassionati di calcio. La possibilità di sfidarsi con gli amici e magari di dimostrare di avere maggior fiuto per i grandi colpi, lo rende un qualcosa che va oltre il semplice passatempo e lo dimostra il fatto che siano in molti ad organizzare tornei sempre più articolati.

Tra i giocatori che da anni sono costantemente tra i più ambiti in sede di asta, c’è certamente Aleksandar Kolarov. Il difensore della rappresenta una garanzia in fatto di bonus viste le sua capacità di sfornare assist e segnare goal, ma in alcune occasioni ha anche costretto qualche fantallenatore a recriminare a causa di qualche errore dal dischetto.

Kolarov, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Roma, ha ammesso di non giocare al fantacalcio.