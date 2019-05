Kolarov a DAZN: "Gli attacchi dei tifosi? La cresta non l'abbasso davanti a nessuno"

Aleksandar Kolarov risponde ai tifosi della Roma: "Sono qui da due anni e non posso convincerli di essere romanista. De Rossi un fratello".

Quella che sta per concludersi è la migliore stagione a livello personale per Aleksandar Kolarov: 41 presenze e la bellezza di 9 reti con altre due partite per arrivare addirittura in doppia cifra. Un'enormità per un difensore, seppur con rilevanti caratteristiche offensive.

Nota stonata il rapporto con alcuni tifosi della che, a febbraio, attaccarono il serbo con scritte sotto casa come 'Abbassa la cresta' e 'Kolarov croato'. L'ex è tornato sulla questione ai microfoni di DAZN.

"Da noi in si dice che non si può essere più cattolici del Papa, io sono qui da due anni e non posso convincere i romanisti che sono romanista, ma ogni volta che scendo in campo cerco di dare il massimo: a volte il mio massimo è sufficiente, altre volte meno, ma la cresta non l'abbasso davanti a nessuno, questo è poco ma sicuro".

De Rossi ha appena dato l'addio alla Roma: Kolarov lo invidia per il fatto di aver potuto giocare praticamente tutta la carriera con la squadra del suo cuore.

"Daniele lo considero un fratello. La prima partita che ho giocato con la Roma era a Bergamo, con l' . Succede che i capitani parlino prima di determinate partite, lui invece lo fa proprio sempre e quando ho sentito quel discorso, l'emozione che ci ha messo, ho pensato 'questo mica sta bene'. Ne ho vissute tante di persone nella mia vita, ma di appassionate di una squadra come lui non ne ho conosciute altre. Io sono un tifoso della e non ho avuto la fortuna di giocare là perché le ambizioni erano troppo diverse, lui invece ha potuto giocare per la squadra che ama".

Kolarov conferma la volontà del capitano giallorosso di continuare nella Capitale, non assecondata dal club che ha optato per l'interruzione del rapporto.

"Durante l'anno abbiamo parlato spesso delle nostre carriere, io ho quasi 34 anni e lui a luglio ne fa 36, quindi la maggior parte ormai ce l'abbiamo alle spalle: lui sperava di chiudere qui la sua carriera. Poi sapete tutti com'è andata, la società ha deciso quello che ha deciso e lui ha già spiegato tutto in conferenza, ma secondo me è tra qualche mese, quando inizierà la nuova stagione, che tutti ci renderemo conto di cosa è stato Daniele De Rossi per la Roma".

Florenzi futuro capitano della Roma: ma occhio alle pressioni derivanti dal giocare in una piazza così importante ed esigente come quella romanista.

"Ha avuto la fortuna di giocare con Totti e De Rossi, ha avuto ottimi esempi. Però questo comporta anche una grande responsabilità perché tutti sappiamo come sono considerati Totti e De Rossi a Roma. E' un ragazzo intelligente, saprà reagire nel modo giusto".

La corsa Champions si è complicata dopo il pari col : Kolarov continua comunque a crederci e invita i compagni a fare lo stesso.