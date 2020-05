Koffi a Goal: "Nel 2018 rifiutai il Liverpool per la Fiorentina"

Il baby viola rivela un retroscena di mercato: "Mi voleva il Liverpool ma non ero pronto mentalmente, ho scelto la Fiorentina per migliorare".

Con la prima squadra della non ha ancora esordito in match ufficiali e per ora si è dovuto accontentare di qualche presenza nel palcoscenico estivo dell'International Champions Cup: Christian Koffi è uno dei gioielli della cantera viola, uno dei talenti sul quale il club punta per il futuro.

Intervistato in esclusiva da Goal, l'esterno franco-ivoriano non ha fatto mistero di voler avere una chance anche tra i più grandi, magari la prossima stagione quando non potrà più giocare nel campionato Primavera per sopraggiunti limiti d'età.

"Il prossimo anno non potrò più giocare con la Primavera quindi sì, l'idea è questa (allenarsi regolarmente con la prima squadra, ndr). Sono stati due anni importanti, per il futuro conta il progetto sportivo. So che i prossimi mesi saranno decisivi per me: sono pronto al 100%".

Franck Ribery è uno degli idoli di Koffi che con lui condivide la posizione occupata sul terreno di gioco.

"Per me è una grande opportunità crescere e imparare molto da uno come lui. E' una leggenda, in si parla parecchio di lui. Per questo sport ha fatto tantissimo, non possiamo far altro che ammirare il suo lavoro. E' un modello fin dall'infanzia: vederlo dal vivo, ora, è una cosa speciale. Per noi giovani è un esempio".

Nel 2018 ci fu l'occasione del trasferimento in al , rifiutato da Koffi che allora non si sentiva pronto ad affrontare un'avventura del genere.