Koeman risponde a Griezmann: "E' l'allenatore a dare gli ordini"

Griezmann chiede di giocare da trequartista, ma Koeman gli risponde pubblicamente: "Non possiamo giocare con due numeri dieci".

Antoine Griezmann dal ritiro della ha confessato la sua voglia di giocare sulla trequarti, da numero 10, al . In questa prima parte di stagione non è stato molto considerato da Koeman e, secondo lui, è una condizione da attribuire al suo ruolo in campo.

L'olandese lo vede da ala destra d'attacco e oggi in conferenza stampa ha spiegato la sua visione della faccenda.

L'articolo prosegue qui sotto

"Tutti hanno il diritto di dire quello che vogliono. Ho parlato con Antoine ieri, ma non di quello che aveva detto. Gli ho detto che voglio il meglio per la squadra e so che può giocare a destra e in altre posizioni. Sta a ogni giocatore trovare poi la migliore condizione per rendere. Sta già facendo tutto quello che può fare: lavora duro, ha un'ottima disciplina e ora deve essere più fortunato con il tocco finale sotto porta. Contro il ci sono state un paio di volte in cui avrebbe potuto fare meglio".

Queste poi le forti parole di Koeman all'indirizzo di Griezmann: il capo è lui e comanda lui, in buona sostanza.

Altre squadre