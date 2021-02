Koeman nella bufera: sorride con Gueye dopo il tracollo del suo Barcellona

Il tecnico olandese è finito nel mirino per quanto accaduto al termine dell'1-4 subito dal PSG: salutando il suo ex giocatore, ha ceduto a un sorriso.

C'è poco da ridere in casa Barcellona, dopo il tracollo interno con il PSG: un 1-4 senza appello nell'andata degli ottavi di finale di Champions League non si viveva da tempo. E le reazioni sono state feroci.

Nella bufera ci è finito Ronald Koeman, allenatore che guida la squadra catalana dall'estate. L'ex CT dell'Olanda non è stato criticato soltanto per la prestazione della sua squadra in campo, ma anche per quanto successo al fischio finale.

L'articolo prosegue qui sotto

Salutando Gueye, giocatore con cui ha lavorato nei suoi anni all'Everton, Koeman si è lasciato andare ad un sorriso smagliante. Poco in linea con l'umore generale della sua squadra e del club.

Why the **** is Koeman smiling? pic.twitter.com/NRnKZfuMKd — علي 🇱🇧🇨🇦 (@allouush) February 16, 2021

Alla reazione di Koeman si è contrapposta l'espressione ben più seria di Pochettino, che nonostante la vittoria non si è scomposto e ha salutato il collega e i rivali senza scomporsi.

Per l'ex allenatore tra le altre del Southampton si prospettano tempi ancora più complicati, anche in vista del ritorno: dopo la partita ha affermato che ci sono pochissime chances per ribaltare un 1-4 subito in casa.