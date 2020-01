Kobe Bryant ricorda il periodo in Italia: "Ho assistito ad episodi di razzismo"

Non è certo un bel ricordo quello di Kobe Bryant, leggenda della NBA che intervistata dalla 'CNN' ha sottolineato come il razzismo sia un vecchio problema del nostro Paese.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Bryant, cresciuto proprio in mentre il padre giocava con Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia, ha raccontato di avere assistito ad episodi di razzismo.

NBA legend @kobebryant reveals that he faced racism at soccer games while growing up in Italy, and explains why he thinks education is the best way to tackle abuse https://t.co/kS0gF3NZTP pic.twitter.com/5JYuK7uDQo