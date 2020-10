Kluivert verso il Lipsia, la Roma pensa a El Shaarawy

Justin Kluivert, se tutto dovesse andare secondo le aspettative, firmerà con il Lipsia nelle prossime ore. La Roma punta El Shaarawy.

La si prepara a salutare Justin Kuivert, e vedremo con il passare del tempo se si tratterà di un addio o solo di un arrivederci. Come successo già con l'operazione Patrik Schick, il trasferimento riguarda il , che evidentemente osserva da vicino i giallorossi in .

Come riportato da 'Sky Sport', la Roma cederà Justin Kluivert al Lipsia con un prestito oneroso in cambio di 1,5 milioni di euro. Poi un obbligo di riscatto che sarà legato ad un numero di presenze con la formazione tedesca.

Non appena arriverà l'ok definitivo, Kluivert partirà verso la , dove dovrebbe svolgere domani le visite mediche. Nel mentre, la Roma vuole correre subito ai ripari e prendere un altro giocatore in quella zona di campo. L'indiziato è Stephan El Shaarawy.

L'ala italiana arriverebbe in prestito dallo Shanghai Shenhua e sarebbe un giocatore importante per il 3-4-2-1 di Fonseca, se non altro per alternarsi con Pedro e Mkhitaryan.