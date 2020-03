Kluivert e l'isolamento forzato: "La Roma non mi permette di uscire"

La è ferma e i giocatori sono tutti a casa. Alcuni all'estero, altri invece in , un paese fermo: negozi chiusi, strade deserte. Tutto per combattere il Coronavirus.

Justin Kluivert è rimato in Italia e, come molti altri colleghi, si trova in isolamento a casa. Un momento che ha fotografato ai microfoni del 'Telegraaf', affermando che la gli impedisce di muoversi da casa.

"Sono a casa a Roma per alcuni giorni e non posso fare molto. Il club non mi permette di uscire, quindi mi alleno qui da solo. Sto rilassandomi con mia nipote, che è felice con me. Le cose normali, come andare dal parrucchiere, non sono più possibili. Non ci vado da tre settimane e mi sto lentamente prendendo una grande barba. Anche se ho principalmente peli da bambino..."