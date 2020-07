Klopp vince il 'Manager of the Year', Ferguson: "Ti perdono per avermi svegliato di notte"

Non poteva che essere Jurgen Klopp il vincitore del 'Sir Alex Ferguson Trophy', il premio che va al miglior allenatore della stagione di Premier League. L'ex allenatore scozzese ha risposto al tedesco con un video messaggio, nel quale svela anche un curioso aneddoto.

Il primo video è stato registrato dalla leggenda del , che racconta quella telefonata nel cuore della notte dopo il trionfo del :

"I'll forgive you for waking me up at half-past 3 in the morning to tell me you'd won the league!" 👀😂



Here's what Sir Alex Ferguson had to say to Jurgen Klopp after the #LFC boss was named LMA Manager of the Year...🏆pic.twitter.com/OWUAkje0BV