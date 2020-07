Klopp vince la sua 'battaglia': la medaglia della Premier va anche ad Harvey Elliott

Che Jurgen Klopp non sia solo un allenatore vincente e basta, non lo scopriamo certo oggi. Ma i suoi gesti e le sue 'battaglie' ci ricordano quotidianamente della grandezza del suo personaggio.

Dopo la vittoria della Premier League con il suo , durante i festeggiamenti a molti è sembrato normale che anche i giovanissimi Harvey Elliott, Neco Williams e Curtis Jones ricevessero la consueta medaglia. Ed invece non era certo una cosa scontata.

Ma i tre giocatori, non avendo raggiunto cinque presenze in Premier League, non avrebbero avuto diritto a ricevere la medaglia, visto che questa è la regola vigente in . Ma lui ne ha condotto una battaglia personale, rilasciando anche queste parole prima della vittoria.



"Preferirei di nuovo pensare alla regola e farla in modo che se giochi una partita ottieni una medaglia. Perché bisogna avere cinque presenze per prendere la medaglia? Non lo trovo onesto e corretto. Questi ragazzi otterranno una medaglia al 100%, anche se dovrà fabbricarla io stesso".