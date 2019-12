Klopp svela: "Vorrei avere un giocatore francese, ma costano troppo"

, Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Jurgen Klopp ha vissuto un 2019 con il suo , grazie a Salah, Manè, Van Dijk, Alisson e compagnia. In pochi credevano ad una rinascita dei Reds con tali giocatori, e invece due finali e la voglia di tornare all'ultimo atto della competizione anche nel 2020. Senza francesi.

Nonostante il Liverpool sia Campione d'Europa, continua ad avere risorse limitate rispetto ad altre grandi europee, capace di investire dai 100 milioni in su per rinforzare la squadra, quasi sempre senza grossi risultati a livello continentale. Klopp invece ha sfruttato al meglio gli investimenti, riuscendo a vincere senza i giocatori più costosi al mondo.

I Campioni del Mondo della sono del resto i giocatori più costosi, da Mbappé a Griezmann, passando per Kantè e Pogba, tutti militanti in altre grandi.

A Klopp piacerebbe tantissimo avere uno di loro, ma la forza transalpina costa troppo per le tasche del Liverpool:

"Non c’è una ragione particolare per cui non abbiamo francesi. Kylian gioca con il , mentre Griezmann voleva andare al e sappiamo tutti di che grande squadra stiamo parlando".