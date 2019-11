Klopp su Mbappé: "Non credo ci sia un club che possa comprarlo dal PSG"

Il vuole Kylian Mbappé e non n fa mistero. Dopo le schermaglie a distanza tra Leonardo e Zidane, la pista sembra potersi scaldare ancora di più. Da però Jürgen Klopp non sembra convinto che qualcuno possa arrivare ad acquistare il francese.

Secondo il tecnico tedesco il talento classe 1998, prossimo al compimento dei 21 anni, non può finire sul mercato e tantomeno essere acquistato. Il prezzo, secondo l'allenatore dei 'Reds', non è arrivabile da alcun club al mondo.

"Da un punto di vista sportivo, non ci sono molte ragioni per cui non si debba comprare Mbappé. Il problema è di natura economica: non ci sono possibilità. Non credo che ci sia un club nel mondo che possa comprare Mbappé dal ".