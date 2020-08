Klopp sincero: "Chi non vorrebbe Messi? Ma è fuori portata per noi"

Jurgen Klopp come sempre è stato molto sincero nelle sue dichiarazioni. L'allenatore del in conferenza stampa alla vigilia del Community Shield contro l' , ha parlato anche di Leo Messi.

Il tecnico tedesco non si è rifiutato di rispondere e molto onestamente ha detto anche che vorrebbe avere la Pulce nella sua rosa.

"Chi non vorrebbe Messi nella propria squadra? Ma non c'è nessuna chance per noi. I numeri dell'operazione sono fuori portata".