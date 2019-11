Klopp scherza: "Sono più giovane di Ancelotti, a boxe avrei vinto io"

Jurgen Klopp ha pareggiato contro il , dopo aver perso all'andata qualche settimana fa ed aver anche perso l'amichevole estiva in . Ancelotti sembra proprio la bestia nera del tecnico del , che in conferenza è stato stuzzicato a parlare di questo confronto.

"Carlo è sveglio. Sa che non sono nel momento migliore e così si è adattato difensivamente. Ha giocato in un modo simile contro il se non sbaglio. Loro pensano che adesso sono qualificati ma devono giocare con il . Per noi non è il massimo ma va bene".