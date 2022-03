Klopp sul rinnovo di Salah: "Il club non può fare molto di più"

27 goal in 34 partite stagionali, un trofeo (la Carabao Cup) già in bacheca e possibilità di fare il treble con Premier League, FA Cup e Champions League: l'importanza di Mohamed Salah all'interno del Liverpool non la scopriamo di certo ora e, almeno sotto questo aspetto, i tifosi dei 'Reds' possono stare tranquilli.

Qualche perplessità di troppo sussiste per quanto concerne la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023: manca ancora più di un anno a quella fatidica data ma, come normale che sia, una società così prestigiosa come il Liverpool non può e non vuole farsi trovare impreparata.

Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda li ha dati direttamente Jürgen Klopp in conferenza stampa.

"Mohamed si aspetta un Liverpool ambizioso, lo eravamo prima e lo siamo anche ora. Non possiamo fare molto di più, è così. Ma non credo si tratti di questo, è più o meno una decisione che spetta al ragazzo. Il club ha fatto quel che può".

Klopp resta però tranquillo e preferisce pensare in positivo.

"Niente di negativo, per quanto mi riguarda va bene così. In questo momento, la situazione è esattamente come dovrebbe essere. Non è successo nulla: nessuna firma, nessun rifiuto, niente di niente. Dobbiamo solo attendere che tutto vada al proprio posto, non abbiamo fretta".

Parole che sembrano aver suscitato l'ironia di Ramy Abbas, procuratore di Salah: il suo ultimo tweet, avvenuto poco dopo la conferenza di Klopp, lascia però aperti tanti punti interrogativi.