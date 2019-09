Klopp ricorda il Borussia Dortmund: "Ho esagerato con l’alcool dopo il titolo nel 2011"

Eclettico, divertente e sempre sorprendente. Jurgen Klopp ha imparato a farsi apprezzare negli anni come uno dei tecnici più strani del panorama mondiale. Oltre che uno dei migliori attualmente in attività.

Lo dimostra il racconto fatto dallo stesso allenatore tedesco in 'Inside ', il documentario sul club giallonero prodotto da Amazon Prime Video. In particolare, a catturare l'attenzione è la spiegazione di quanto accaduto dopo la conquista della sua prima nel 2011.

"Ho esagerato con l’alcool dopo il titolo conquistato nel 2011, si vede benissimo da alcune interviste. Quello che mi ricordo di quel giorno non ha molto senso… Ma una cosa me la ricordo: dopo la festa in campo, mi sono svegliato da solo dentro un camion, nel garage dello stadio. Quello me lo ricordo, ma non ho idea di cosa abbia fatto nelle ore precedenti…".