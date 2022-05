Klopp raggiunge Lippi: terza sconfitta in finale di Champions League

Con quella di Parigi l'allenatore tedesco eguaglia il record negativo dell'ex tecnico della Juventus come finali di Champions perse in carriera.

Il suo nome rientra di diritto nell'elenco degli allenatori più forti della storia: su questo non possono esserci dubbi, ed è meglio premetterlo per evitare di essere fraintesi. Negli anni Jurgen Klopp è stato dipinto in maniere parecchio differenti: dal perdente al vincente, senza mezzi termini. E' un tecnico vincente, e lo dimostrano i tanti trofei conquistati.

In termini di record, però, non tutti sono primati positivi: con la finale di Parigi persa contro il Real Madrid salgono a tre le gare conclusive di Champions League perse in carriera da Klopp. Nel 2013 con il Borussia Dortmund contro il Bayern Monaco e nel 2018 e nel 2022 con il Liverpool contro il Real Madrid.

L'articolo prosegue qui sotto

Un record che, prima della finale dello Stade de France, apparteneva a Marcello Lippi, che ha perso tre finali sulla panchina della Juventus rispettivamente nel 1997 contro il Borussia Dortmund, nel 1998 contro il Real Madrid e nel 2003 contro il Milan.

Nonostante ciò, comunque, la stagione del Liverpool si è conclusa con i successi in Carabao Cup e FA Cup e con una Premier League sfumata all'ultima giornata nel confronto a distanza contro il Manchester City.

La finale di Parigi non macchierà la carriera di uno degli allenatori più importanti di sempre, per lo spirito trasmesso alle sue squadre e per il gioco: e per quella Champions League vinta nel 2019 con un Liverpool praticamente perfetto.