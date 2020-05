Klopp non ha dubbi: "Anche a porte chiuse il calcio è meraviglioso"

Il tecnico del Liverpool ha ricordato gli inizi di tutti i professionisti: "Giocavamo senza tifosi, amiamo il calcio non per l'atmosfera allo stadio".

Record di telespettatori per la , che ha attirato su di sè i curiosi tifosi di tutto il mondo desiderosi di vedere nuovamente il pallone rotolare. Senza tifosi presenti negli stadi, tutti a casa a seguire le gesta di Haaland e soci. E' calcio? Secondo molti no, secondo molti sì. Come Jurgen Klopp.

Il tecnico del , Campione d'Europa nel 2019, ha parlato alla BBC riguardo al nuovo momentaneo calcio a porte chiuse con esultanze leggere e senza assembramenti, con le mascherine in panchina e i bus che portano separatamente i giocatori allo stadio. Insomma, diverso pallone, ma sempre affascinante.

E' questo il pensiero di Klopp, che a giugno potrebbe nuovamente guidare il Liverpool nell'ultima parte di Premier:

Altre squadre

"Dovremo giocare a porte chiuse per qualche mese, si spera, ma questo non significa che il calcio non sia più quel meraviglioso gioco che è".

Klopp è la voce di chi vede nel nuovo corso sempre e comunque il calcio:

"Tutti abbiamo cominciato a giocare senza tifosi attorno e lo amiamo non per l'atmosfera che c'è nello stadio".

La prima giornata di Bundesliga è andata benissimo da ogni punto di vista, ora la speranza è che possa giocarsi fino all'ultimo turno:

"Spero che in questa ripartenza funzioni e che a un certo punto si possa riprendere anche in . Saremo pronti".

E con loro tutti i tifosi desiderosi della normalità, o almeno una parte di essa.