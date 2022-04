Klopp rinnova con il Liverpool: ufficiale il prolungamento del contratto

Jurgen Klopp e il Liverpool avanti insieme. Proprio così, perché il tecnico tedesco ha messo nero su bianco il rinnovo che allunga la scadenza dell'attuale contratto.

Nonostante un legame già in essere e valido fino al termine della stagione 2023/2024, il club inglese e l'ex allenatore del Borussia Dortmund hanno raggiunto l'intesa per dare continuità ad uno dei binomi di maggiore successo dell'ultimo decennio: "Amo questo posto", ha dichiarato al sito dei Reds.

"Lo sapevo ancora prima di venire qui, poi ho conosciuto ancora meglio questo posto e ora ne sono ancora più certo".

“Come ogni relazione sana bisogna essere perfetti l'uno per l'altro. La sensazione che lo fossimo è ciò che mi ha portato qui e che mi aveva spinto a rinnovare già in precedenza"

“Ho dovuto pormi la domanda se fosse giusto per il Liverpool restare ancora qui a lungo e insieme ai miei collaboratori, Pep Lijnders e Pete Krawietz, siamo giunti alla conclusione che la risposta fosse un 'Sì!'"

Arrivato al Liverpool nell'ottobre del 2015, Klopp ha avuto il merito di ripristinare la caratura di una squadra in difficoltà riportandola in auge sia tra i confini nazionali che a livello continentale.

Al culmine del suo settimo anno in Inghilterra, l'allenatore nativo di Stoccarda ha infilato in bacheca una Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa UEFA e una Coppa di Lega inglese.

Nella stagione in corso, i Reds sono ancora in corsa per vincere tutte le competizioni a cui hanno preso parte: dopo aver già messo in bacheca la Carabao Cup, in Premier sarà battaglia fino all'ultimo respiro contro la capolista Manchester City distante solamente un punto.

Poi c'è l'obiettivo FA Cup con la finale da disputare il prossimo 14 maggio a Wembley contro il Chelsea e, infine, la Champions League, dove Salah e compagni hanno ipotecato l'accesso alla finalissima di Parigi piegando 2-0 il Villarreal nella semifinale d'andata ad Anfield.

L'articolo prosegue qui sotto

E in attesa di vivere un finale di stagione decisamente caldo, il Liverpool si lega ancora di più all'uomo che l'ha preso per mano e riportato ai vertici del calcio mondiale.