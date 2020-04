Il morale di Klopp resta alto: "Lavo i piatti e mando video ai ragazzi"

Anche Jurgen Klopp, come tanti milioni di persone nel mondo, nelle ultime settimane è stato costretto a ridisegnare la propria quotidianità. La pandemia ha fermato il mondo del calcio, ma il tecnico tedesco sta comunque sfruttando questi giorni di isolamento forzato per imparare cose nuove.

E’ stato lui stesso a svelarlo in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del . Quello che emerge, è un Klopp in versione più casalinga.

“La cosa positiva è che c’è tempo per fare altre cose. Adesso mi sto dedicando alle faccende domestiche, mi diverto a lavare i piatti e per la prima volta ho preparato delle uova strapazzate”.

L’isolamento ha consentito al tecnico campione d’Europa di porsi un nuovo obiettivo.

“A 52 anni non so ancora fare il nodo alla cravatta. La prossima settimana dovrei imparare, ma probabilmente mi ci vorrà un po’ di tempo, perché con le mani sono un disastro. Sarà divertente”.

Tra gli obiettivi anche quello di tenersi in forma.

“Sto provando a correre fuori e i miei tempi migliorano di giorno in giorno, ho anche ordinato un orologio da corsa”.

In giornate come queste è fondamentale tenere i contatti con i propri giocatori e Klopp ha svelato di utilizzare molto la chat di gruppo, inviando ai suoi ragazzi video che servono anche a sollevare il loro morale.

“Ho iniziato con un video delle celebrazioni della dopo la finale vinta con il . E’ comparso nel mio elenco YouTube, l’ho guardato per tre o quattro minuti, quindi l’ho girato nel gruppo con la frase “E’ ancora vero”. Ho inviato anche la partita di , quella contro il , quella di e quella con lo United ad Anfield”.

Klopp ha anche invitato i suoi giocatori ad inviare qualche filmato.

“Hanno optato per i video girati sul pullman durante il giro in città dopo la conquista della Champions League. Si sono divertiti e non vedono l’ora di vivere sensazioni simili”.