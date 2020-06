Klopp è una furia: "L'unico che usa mascherina e guanti, mi sento un alieno"

Il tecnico del Liverpool ha attaccato duramente il governo britannico: "Non capisco perchè abbiamo cominciato a indossare le mascherine solo ora".

Mascherina, guanti, distanziamento. La pandemia di covid-19 ha rivoluzionato il mondo e tutti sono entrati in una nuova ottica, in cui è necessario utilizzare dei dispositivi di protezione per contenere la diffusione del virus. Jurgen Klopp ora passa all'attacco.

In vista della gara contro l' , un derby cittadino decisamente diverso ma che può portare comunque al titolo, Klopp si è scagliato contro il governo del Regno Unito, dubbioso sul mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte delle persone intorno a lui.

Klopp ha raccontato di sentirsi diverso dagli altri:

"Quando vado a fare benzina in sono l’unico che ha la mascherina e i guanti, mi sento un alieno. Ma non smetterò di farlo finchè non mi dicono che questa pandemia è finita. Per fortuna nel club siamo al sicuro".

IIl tecnico del ha parlato della differenza con la :

"Se lì vuoi entrare in un negozio e non hai la mascherina, non ti fanno entrare, punto. Possiamo discutere se serva indossarle, ma tutte le nazioni in cui le hanno indossate presto hanno numeri più bassi di vittime del Regno Unito e questo è un fatto".

L'ex allenatore del non è certo tenero: