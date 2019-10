La rivelazione di Klopp: "Il Dortmund mi chiamò per tornare, chiesi se avessero bevuto"

Prima di scegliere Lucien Favre e sfiorare la conquista della , il nell'estate scorsa aveva davvero provato a far tornare Jürgen Klopp al Westfalenstadion. Con risultati piuttosto esigui.

Il retroscena è stato raccontato all'interno della biofrafia di Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del club giallonero. Lo stesso Klopp ha rivelato l'aneddoto di una telefonata a sorpresa e di una risposta... poco seria.

"A un certo punto mi squilla il telefono mentre sono in aereo e dall’altro capo c’era Aki. ‘Jürgen, devi tornare qui’. Ho riso, pensavo scherzasse. ‘Siete stupidi, avete bevuto? Come vi è venuto in mente, ho ancora diversi anni al ’. Non so quanto fosse serio in quel momento, ma so che voleva fossi più propenso a rispondere”.