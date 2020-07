Klopp contro il regolamento: "Medaglia per tutti, rinuncio alla mia"

Il tecnico del Liverpool è solidale con i ragazzi che non riceveranno la medaglia per la vittoria della Premier: "Avranno la mia".

Sono passati undici giorni dalla certezza aritmetica della vittoria della Premier League da parte del , laureatosi campione d' dopo un'attesa durata la bellezza di 30 anni.

Non tutti i giocatori, però, riceveranno la medaglia dei vincitori: il regolamento prevede, infatti, che per diventarne possessori bisogna scendere in campo almeno cinque volte. Un bel problema per alcuni giovani componenti della squadra come Elliott, Williams e Jones.

Jürgen Klopp non è d'accordo con tale regola e non fa nulla per nasconderlo in queste dichiarazioni riportate da 'The Guardian'.

"Non so chi abbia avuto questa idea delle cinque partite, ma credo che non sia una buona regola perché la gente non capisce quanto sia importante il gruppo per vincere un campionato. Ti alleni cinque milioni di volte all'anno e se non lo fai al meglio rischi di non vincere".

Klopp è disposto a sacrificare la sua medaglia pur di regalarla a chi non potrà averla.